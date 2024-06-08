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A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu
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A Milli Takım, Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz aralığında düzenlenecek olan EURO 2024'ün 26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Milli Takım aday kadrosundan Berat Özdemir, Oğuz Aydın, Can Uzun, Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar ve Abdülkadir Ömür çıkartılan isimler oldu.

İşte A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu:

A Milli Takım, Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz aralığında düzenlenecek olan EURO 2024'ün 26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Etiketler A Milli Takım kadro euro 2024 kadrosu EURO 2024
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