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  5. O gece bu gece! A Milliler Euro 2024 için sahada

A Millilerimiz Letonya'nın karşısına zafer için çıkıyor

A Millilerimiz Letonya'nın karşısına zafer için çıkıyor
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu 8. hafta maçında Konya'da Letonya'yı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.

Ay-Yıldızlılar, elemelerde D Grubu’ndaki 7. maçında Konya’da Letonya ile karşılaşacak. Saat 21.45’te başlayacak ve Trt 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

Yeni teknik direktörü Montella yönetimindeki ilk mücadelede Hırvatistan’ı deplasmanda mağlup ederek 13 puanla grupta liderliğe yükselen Ay-Yıldızlılar, bugün Letonya’yı yenerse diğer karşılaşmaların neticesine bakmadan son maçlar öncesinde Almanya’da düzenlenecek Euro 2024’e katılma hakkı elde edecek.

Sakatlığı süren Yusuf Sarı’nın forma giymesi beklenmiyor. Kart cezası biten Merih Demiral kadroda olacak. Grubun diğer maçında aynı saatte Galler ile Hırvatistan karşılaşacak.

Ay-Yıldızlıların teknik patronu Vincenzo Montella, Letonya maçı için yaptığı açıklamada, “Çok farklı bir maça çıkacağız. Rakibimiz de çok genç. Biraz daha fiziksel geçecek bir maç bizim için. Çok sabırlı ve hızlı olmamız gereken bir maç. Farklı bir stratejiyle sahada olacağız. İlk buluştuğumuz günden itibaren iştahlı, dinlemeyi seven bir grupla çalışıyorum. Onların sayesinde Hırvatistan maçını kazandık. Geldiğimiz günden bu yana futbolcularımızı hem bireysel hem takım olarak toplantı yağmuruna tuttuk. Birlikteliğimiz başladığı günden itibaren iştahlı bir oyuncu grubuyla karşılaştık. Sahanın dışında da elinden geleni veren bir grup var. Ben sadece onlara yol gösteriyorum. Onlar da sahaya performanslarını yansıtıyor” dedi.

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