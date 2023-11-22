Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’den tarihi başarı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla grubunu lider tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kaldı ve bu sonuçla birlikte milli takım, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk defa bir eleme grubunu lider olarak bitirme başarısını gösterdi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya geldi. Galler, 7. dakikada Neco Williams'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Ancak maçın ikinci yarısında A Millilerimiz 70. dakikada Yusuf Yazıcı'nın penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve A Milli Futbol Takımımız tarihinde ilk kez grup lideri olarak şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

2. Torbadayız

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 kura çekimine 2. torbadan girecek. Grubu ikinci sırada bitiren Hırvatistan ise kura çekiminde 3. torbada yer alacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'ün gruplarının belli olacağı kura çekimi, 2 Aralık Cumartesi günü Hamburg'da yapılacak.

Maçtan dakikalar



7. dakikada Harry Wilson’un pasında topla buluşan Neco Williams, sol çaprazdan ceza sahası içine girerek uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti. 1-0



30. dakikada ceza sahası içerisinde Cenk’ten seken topu önünde bulan Lockyer’in şutunda İsmail Yüksek’in yatarak müdahalesiyle meşin yuvarlak dışarı çıktı.



42. dakikada Ferdi’nin sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.



49. dakikada Broadhead’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Brennan Johnson şutunda kaleci Altay, topu kornere çeldi.



58. dakikada Yusuf Sarı’nın kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde iyi yükselen Samet kafayı vurdu, kaleci Ward topu uzaklaştırdı.



60. dakikada sağ taraftan Wilson’ın ceza sahasına ortasında arka direkte Ampadu’nun kafa vuruşunda top kaleci Altay’da kaldı.



69. dakikada ceza sahası içerisinde Ben Davies’in Kenan Yıldız’a yaptığı müdahale sonrası hakem Matej Jug, penaltı noktasını gösterdi.



70. dakikada penaltıyı kullanan Yusuf Yazıcı, vuruşunda topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-1



74. dakikada hızlı gelişen atakta İsmail Yüksek, pasını Yusuf Sarı’ya aktardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf’un vuruşunda top üst direğe de çarparak dışarı gitti.

EURO 2024 Elemeleri tamamlandı

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri oynanan son hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Almanya’da düzenlenecek şampiyonaya elemelerden katılacak 20 takım belli oldu.

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan finallere eleme gruplarından katılacak ülkelerin tamamı kesinleşti. A Milli Futbol Takımı’nın 17 puanla lider tamamladığı D grubunda Hırvatistan ikinci olarak Almanya bileti almaya hak kazandı.

Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Galler - Türkiye: 1-1

Hırvatistan - Ermenistan: 1-0

Cebelitarık - Hollanda: 0-6

Yunanistan - Fransa: 2-2

Romanya - İsviçre: 1-0

Kosova - Belarus: 0-1

Andorra - İsrail: 0-2

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler şöyle:

A grubu: İspanya, İskoçya

B grubu: Fransa, Hollanda

C grubu: İngiltere, İtalya

D grubu: Türkiye, Hırvatistan

E grubu: Arnavutluk, Çekya

F grubu: Belçika, Avusturya

G grubu: Macaristan, Sırbistan

H grubu: Danimarka, Slovenya

I grubu: Romanya, İsviçre

J grubu: Portekiz, Slovakya

3 takım Uluslar Ligi’nden katılacak



EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.