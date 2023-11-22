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EURO 2024'te dağıtılacak ödüller belli oldu

EURO 2024'te dağıtılacak ödüller belli oldu
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EURO 2024 biletini kapan A Milli Takım, turnuvaya katılımından dolayı 9.5 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Grup maçlarında her galibiyet için 1.5 milyon, her beraberlik için ise 750 bin Euro ödenecek.

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e grup lideri olarak katılacak A Milli Takım, ayak bastı parası olarak 9.5 milyon euroyu kasasına koyacak. Dev turnuvada dağıtılacak para miktarı da belli oldu.

HER GALİBİYET 1.5 MİLYON EURO
EURO 2024'te grup etabında alınacak her galibiyette takımlar 1.5 milyon euro kazanacak. Beraberlik durumunda ise ülkeler 750 bin euroyu kasasına koyacak.

TÜM MAÇLAR KAZANILIRSA 34 MİLYON EURO KAZANILACAK
Yarı finale çıkanlar 5'er milyon euro alırken, şampiyon 10, finalist takım ise 7 milyon euro kazanacak. Bu rakamlar göz önüne alındığında tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan ülke 34 milyon euro kazanacak.

DHA

Etiketler euro 2024 a milli futbol takımı
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