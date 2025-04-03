FIFA sıralamasında Türkiye'nin sırası değişti
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FIFA, nisan ayı ile birlikte dünya sıralamasını güncelledi. A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 27. sırada yer aldı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) resmi internet sitesinden nisan ayı dünya sıralaması duyuruldu. Listede Arjantin liderliğini sürdürdü. İspanya ise Fransa'yı geçerek, ikinci sıraya çıktı. A Milli Futbol Takımı da 1551.47 puanla 1 basamak yükseldi ve 27. sırada yer aldı. Milliler son olarak UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı 3-1 ve 3-0'lık skorlarla mağlup edip, A Ligi'ne yükselmişti.
En fazla yükselişi 7 basamakla Myanmar, en fazla düşüşü de 8 sırayla Gine-Bissau yaşadı.
FIFA dünya sıralamasında ilk 10 basamakta yer alan ülkeler şöyle:
1 - Arjantin: 1886.16 puan
2 - İspanya: 1854.64 puan
3 - Fransa: 1852.71 puan
4 - İngiltere: 1819.2 puan
5 - Brezilya: 1776.03 puan
6 - Hollanda: 1752.44 puan
7 - Portekiz: 1750.08 puan
8 - Belçika: 1735.75 puan
9 - İtalya: 1718.51 puan
10 - Almanya: 1716.68 puan
İHA
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