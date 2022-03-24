Flaş tercihler: Portekiz-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile karşı karşıya geliyor. İşte maçın ilk 11'leri...

A Milli Futbol Takımımız, bugün çok kritik bir maça çıkıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz deplasmanına çıkacak olan millilerin ilk 11'inde hangi futbolcuların olacağı merak ediliyordu. Öte yandan bu karşılaşma öncesinde birçok eksiği bulunan Portekiz'in sahaya çıkacağı kadro, soru işaretlerini de beraberinde getiriyordu. İşte karşılaşmanın 11'i...

TÜRKİYE

Milli Takımımızın kadrosunda Burak Yılmaz forvet olarak ön plana çıkıyor. Bu yıl Lille'de düzenli olarak forma giyemeyen ve iyi bir sezon geçirmeyen Burak'ın 11'de başlayacak olması spor yazarları tarafından eleştiriliyor...

Uğurcan, Ozan, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak.

PORTEKİZ

Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

A Milli Takım'da bu mücadele öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Kadroda ise 4 isim yer almadı. Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok listede yer almadı

Portekiz'de ise Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa kadroya dahil edildi.

Öte yandan Portekiz'in önemli oyuncularından Ruben Dias, Cancelo, Nelsen Semedo ve Renato Sanches sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor.

MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Portekiz - Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te TRT 1'de şifresiz olarak canlı yayınlanacak.