Galler'de liderlik maçına çıkıyoruz: Galler - Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son hafta maçında Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maçın ilk 11'leri ise belli oldu.

A Milli Takım, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya geliyor.

Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Sloven hakem Matej Jug'un yöneteceği müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN KADROLARI

GALLER: Ward, Lockyer, N. Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, Ampadu, J. James, Broadhead

YEDEKLER: Hennessey, King, Cabango, Brooks, Bradshaw, Jay Dasilva, Moore, Morrell, Cullen, Huggins, D. James, Sheehan

TÜRKİYE: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Abdülkadir, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

YEDEKLER: Mert, Altay, Zeki, Çağlar, Berat, İrfan Can, Yusuf Yazıcı, Eren Elmalı, Ozan, Berkan, Kenan, Kaan

HEDEF GRUBU LİDER BİTİRMEK

EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.

Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.

Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek.

Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.

GALLER İLE 9. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Galler'le tarihinde 9. kez rakip olacak.

Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 3'ü Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 8 maçta 9 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

SAMSUN'DA GALİBİYET​​​​​​

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 19 Haziran 2023'te EURO 2024 elemeleri 4. maçında Samsun'da karşı karşıya geldi.

Milli takım mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı.