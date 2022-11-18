Herkes kahkahaya boğuldu: Stefan Kuntz sandalyeden düşünce Türkçe küfür etti

Hazırlık karşılaşmasında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşma öncesi genç oyuncu Samet Akaydın ile basın mensuplarının karşısına geçti.

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Çekya ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi. 28 yaşındaki milli oyuncu Samet Akaydın ile kameraların karşısına geçen Kuntz, takıma dair değerlendirmelerde bulunurken, "Farklı oyun anlayışı olan iyi oyuncuları takımımıza katabilmemizin en büyük sebeplerinden biri Türk takımlarının bu sezon başarılı olmasıdır. Türk kulüpleri son zamanlarda iyi işler çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

SANDALYEDEN DÜŞTÜ, TÜRKÇE KÜFRETTİ!

Düzenlenen basın toplantısında oldukça ilginç bir an yaşandı. Tecrübeli teknik adam basın toplantısında sandalyeden düşme tehlikesi geçirirken bu esnada Türkçe sinkaflı bir kelime kullandı. Kuntz'un bu tepkisi salonda herkesi güldürürken, yaşanan bu andan sonra toplantı kaldığı yerden devam etti.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI:

Alman teknik adam, "Farklı oyun anlayışı olan iyi oyuncuları takımımıza katabilmemizin en büyük sebeplerinden biri Türk takımlarının bu sezon başarılı olmasıdır. Türk kulüpleri son zamanlarda iyi işler çıkarıyor. Genç oyuncular için denge çok önemli. Sahada tecrübeli oyuncularla oynamaları onlar için daha iyi olabilir. Salih Özcan ve Ferdi gibi farklı bir milli takımda oynayan oyuncuları da kazandırmamız önemli. Bunlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"Uzun vadeli bir yolculuk bu. Biz düşüncelerimizi ve planlarımız uzun vadeli yapıyoruz. İstenmeyen bir durum görülebilir. Biz bunun üzerinde devam ve istikrarlı bir şekilde çalışacağız." sözleriyle açıklamalarına devam eden Stefan Kuntz, "Şöyle bir ortama alışkındım; Analiz yaptığımızda oyuncularım benimle direkt diyaloğa girmelerini isteyen biriyim. Ama burada da bir gelişme görüyoruz. Hamit ve Kenan Bey bana bununla ilgili bil verdiler. Oyuncuların bize verdiği sinyaller ve vücut dilleri bambaşka yöne doğru gidiyor ve biz bunun enerjisini alıyoruz." yorumunda bulundu.

RAKİP SEÇİMİ İÇİN AÇIKLAMA

Hazırlık karşılaşmalarında rakip seçimi için gelen soruya 60 yaşındaki teknik adam, "İskoçya, Galler'e yakın bir rakip onun için böyle bir rakip seçtik. Çek Cumhuriyeti güçlü bir takım. Ama biz kendimize odaklandık, kendi oyunumuzu nasıl sahaya yansıtabiliriz, mart ayına kadar oyuncuları nasıl daha iyi ve hazır hale getirebiliriz bunun derdindeyiz. Bunun üzerine çalışıyoruz." cevabını verdi.

Stefan Kunt, ayrıca, "Tabii ki bu sistemi 90 dakikaya yaymak hatasız mümkün değil. Analizlerde hatalarımızı en aza indirip, oyun kalitesini yükseltmek istiyoruz. Biz bir aile olma yolundayız. Bazı oyuncular kadrodan ayrılmak zorunda kalsa da yerine giren 1-0 önde başlamış oluyor. Bu oyunu da sahaya yansıtmaları daha kolay oluyor. Bunun için benim içim rahat." değerlendirmesinde bulundu.

ARDA GÜLER SORUSUNA CEVAP

Kuntz, Arda Güler için gelen soruya, "Arda beklediğimden çok daha olgun bir profil. Takıma çok çabuk adapte oldu. Takıma da pozitif anlamda katkı sağladı. Bu da bizim için sürpriz oldu. Ne kadar süre alacak? O yarınki maçın durumuna göre bakacağız." şeklinde yanıt verdi.

Stefan Kuntz, "Günay Güvenç neden çağrılmadı?" ise gelen soruya, "Sevdiğim bir şeydir camiaların kendi oyuncularını benimsemesi. Performans önemli bir şeydir fakat sırf anlık performanslardan yola çıkarak takımın kadrosunu belirlerseniz bu takıma çok olumlu yansımayabilir. Bize olan güvenin yüksek olması lazım. En iyi takımı sahaya yansıtmak istediğimiz takımı sahaya yansıtıyoruz. Bu yüzden sizden güven bekliyoruz." karşılığını verdi.

"AVRUPA KUPASI'NI GÖRECEK KALİTEMİZ VAR"

"Yerli hoca geliyor, yabancı hoca daha mantıklı olurdu diyor. Yabancı oluyor, bu kez yerli diyorlar. Bu Almanya için de geçerli. Neden se herkes bu konuyla ilgili çok şey biliyor. Ama eğer bu görevi yapıyorsanız, eleştirilere açık olmanız lazım." değerlendirmesinde bulunan Kuntz, son olarak, "İyi bir takımımız var ve her geçen gün gelişiyor. Avrupa Kupası'nı görecek bir kaliteye sahibiz. Bunun haricinde insanlar benim hakkımda ne diyorsa pek de kulak asmıyorum." dedi.