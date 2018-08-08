Irak U16 Milli Takımı'nda skandal !

Turnuvada Hindistan, Japonya, Yemen ve Ürdün gibi ülkelerin 16 yaş altı takımları mücadele edecekti. Milliyet gazetesinin haberine göre Ürdün'ün başkenti Amman'daki turnuva için hareket eden sporculardan Bağdat Havaalanı'ndaki yetkililer şüphelendi. Yapılan incelemelerin ardından sadece bir ya da iki futbolcu değil, 9 oyuncunun yaşlarının 16'nın üzerinde olduğu ortaya çıkarıldı

‘Sakalları kesin, genç görünün' talimatı

Iraklı U16 milli takımı futbolcularına dikkat çekmemeleri için yetkililer tarafından talimat verildiği ortaya çıktı. Buna göre takım personeli, oyunculardan genç görünmeleri için sakallarını kesmelerini istedi.

Seçimlerde oy kullanmışlar

Pasaport kriziyle ortaya çıkan skandalın online ortamda da sağlaması yapıldı. U16 takımı üyesi olan bu futbolcuların, Mayıs ayında ülkede yapılan seçimlerde oy kullandıkları tespit edildi. Bu durumun futbolcuların 18 yaşından yukarıda olduklarını gösteren bir başka kanıt olduğuna dikkat çekildi.

FIFA'nın yasağı yeni kalkmıştı

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Irak Futbol Federasyonu takımdan sorumlu tüm yönetici ve teknik ekibi görevden aldı. FIFA, Irak'a koyduğu uzun yıllar süren uluslar arası maçlara ev sahipliği yapma yasağını daha yeni Mart ayında kaldırmıştı.

Asya Oyunları'ndan çekildiler

Bu skandal gelişmelerin ardından Asya Oyunları'nda mücadele edecek Irak Milli Takımı turnuvadan çekildi. Turnuvada Irak'ın U23 Milli Takımı sahne alacaktı. Gelişmelerin ardından FIFA'nın nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.