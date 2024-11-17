Milli Takım nasıl tur atlar? İşte gruptan çıkma ihtimalleri
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Galler ile berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, puanını 11'e yükseltti. Grupta A Ligi'ne yükselecek takım son haftada belli olacak. İşte A Milli Takımı için gruptan çıkma ihtimalleri...
UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nin 5'inci haftasında A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan mücadelede Kerem Aktürkoğlu penaltı kaçırdı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nden A Ligi'ne yükselme ihtimali son maça taşındı.
A Milli Futbol Takımı, Galler maçı sonrası puanını 11'e yükseltti. Galler ise puanını 9'a yükseltti. Grubun diğer maçında İzlanda da Karadağ'ı 2-0'lık skorla geçti ve puanını 7'ye yükseltti.
A Milli Futbol Takımı'nın grubunda son maçlar öncesi puan durumu şu şekilde:
Türkiye - 11 puan, +5 averaj
Galler - 9 puan, +2 averaj
İzlanda - 7 puan, 0 averaj
Karadağ - 0 puan, -7 averaj
SON HAFTA MAÇLARI
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nin son haftasında Karadağ'a konuk olacak. Galler ise İzlanda'yı konuk edecek.
İŞTE TÜM İHTİMALLER
A Milli Futbol Takımı, grupta hiçbir iddiası kalmayan Karadağ'ı son maçta mağlup etmesi durumunda doğrudan A Ligi'ne yükselecek. Ay-yıldızlılar, Karadağ ile berabere kalması durumunda gözler Galler'e çevrilecek. Galler'in İzlanda karşısında bir galibiyet alması durumunda genel averaj grup liderini belirleyecek.
A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'a mağlup olması ve Galler'in de İzlanda'yı mağlup etmesi halinde Bizim Çocuklar, grup liderliğini kaybedecek.
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