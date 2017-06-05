Millilerin maçında gol sesi çıkmadı

A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri'nde Kosova ile oynayacağı maç öncesi Makedonya ile deplasmanda hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'in öğrencileri mücadeleden iyi bir sonuçla ayrılarak Kosova maçına moralli çıkmak istiyordu ancak mücadele çok tat vermedi ve maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Makedonya:

Dimitrievski, Ristevski, Mojsov, Ristovski, Sikov, Alioski, Stjepanovic, Spirovski, Nesterovski, Hasani, Pandev



Türkiye:

Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Arda Turan, Emre Çolak, Olcay Şahan, Yunus Mallı, Enes Ünal

