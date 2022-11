Stefan Kuntz: Hedef Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde en iyi sonucu almak

İskoçya Milli Takımı ile yarın karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda antrenman öncesi teknik direktör Stefan Kuntz ve kaptan Hakan Çalhanoğlu düzenlenen basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kuntz, hedeflerinin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde en iyi sonucu almak olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da İskoçya Milli Takımı ile yarın karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır Stadyumu'na geldi. Buradaki basın toplantısı odasında basın mensuplarıyla bir araya gelen teknik direktör Stefan Kuntz ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundular.



"TEK HEDEFİMİZ 2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ'NDE EN İYİ SONUCU ALMAK"

Burada konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, tek hedeflerinin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde en iyi sonucu almak olduğunu belirtti. Kuntz, şunları söyledi:



"Milli takım kadrosunda eksik oyuncu yok. Şu anda önümüzde tek hedef var. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde olacak en iyi sonuçları almak ve en iyi performansı göstermek. Bunun için hazırlanacağız. En çok akılda kalanlar acı veren tecrübeler oldu. En çok dersi çıkarabileceğiniz ve uzun vadeli size yararlı olacak konular da bunlar oluyor. Haziran kampında elde etmiş olduğumuz 4 galibiyetten sonra bunu süslemek için 2 galibiyet daha alma hedefindeydik. Ne yazık ki bunu başaramadık. Ama böyle skorlar uzun vadeli yollarda her zaman önünüze çıkabilir. Onun için de bunun bilincindeyiz. Önümüzdeki maçlarda kesinlikle farklı bir takımın sahada olacağını bekliyorum. Eksik olan 11 oyuncu bu kampta bizimle beraber. Tüm tecrübeli oyuncular kadronun içindeyse diğer oyunculara etkisi çok fazla oluyor. İskelet daha bir oturmuş halde oluyor. Bu kampta o oyuncularımız bizimle beraber olduğu için diğer oyunculara pozitif bir etkisi olacağını düşünüyorum."



"ARDA GÜLER'İ DAVET ETMEK İÇİN TAM ŞU AN DOĞRU ZAMAN"

Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Tayyip Talha Sanuç'un milli takım kadrosuna dahil edildiğini hatırlatan Kuntz, "Şu an Arda'nın Fenerbahçe'deki durumu, süre aldıkça ve idman sayısı yükseldikçe farklı bir yere doğru gidiyor. Sahaya oyununu daha iyi yansıtabiliyor. Onu davet etmek için tam şu an doğru zamandı. Hem takım arkadaşlarından kadromuzda oyuncular var hem de öğrenebileceği tecrübeli diğer oyuncular da bu kampta. O yüzden ben onu burada görmek istedim ve bunun için mutluyum" dedi.

İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen Rıdvan Yılmaz ile ilgili gelen bir soruyu da yanıtlayan Kuntz, "Elbette kendisi çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Sakatlık geçirdiği için gelişmesi birkaç haftalığına duraksamaya uğradı. Yıl sonuna kadar sakatlığının geçeceğine ve tekrar takıma döneceğini düşünüyorum. Kendisini elbette izliyoruz. Maçlarını izlemek için de Glasgow'a gideceğim" ifadelerini kullandı.



HAKAN ÇALHANOĞLU: HAZIRLIK MAÇI OLSA BİLE CİDDİYE ALACAĞIZ

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise Diyarbakır'da olduğu için mutlu olduğunu ve çok güzel karşılandıklarını aktardı. Çalhanoğlu, "Hazırlık maçı olsa bile ciddiye alacağız. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Dünya Kupası'na katılamadığımız için çok üzgünüm. Açıkçası maçlara hiç bakmayacağım. Baktıkça içimin yanacağını biliyorum. Bu beni çok üzecek. Turnuvalara katılmak için gelişeceğiz. Zamanımız var. Mart ayında önemli maçlarımız başlayacak. Onun için iyi hazırlanacağız. Arda Güler ve Emirhan İlkhan'ın A Milli Takım'a dahil edilmesinden dolayı mutluyum. Arda da Emirhan da genç oyuncular. İnşallah kendi kulüplerinde çok süre alırlar. Hatta daha da süre almalarını isterim. Genç olmaları bir yere kadar. Maçlara baktığımda Arda'nın oyuna sonradan girdiğini görüyorum. Hocanın dediklerini dinliyorum. 'Hep korumalıyız' diyor. Bence artık koruma bir yere kadar. Ne zaman genç oyuncu tecrübe kazanmak istiyorsa oynaması gerekiyor. Ben de genç yaşta oynadım, öyle tecrübe kazandım. İnşallah Arda ve Emirhan da çok süre alırlar. Çünkü o potansiyelleri var. Bence korumaya gerek yok. Genç futbolcuların Avrupa'daki liglere gitmesi gerekir. Orada kendilerini göstermeleri gerekiyor. Değerlerini daha da artırmaları her zaman benim isteğim" diyerek sözlerini noktaladı.

Açıklamaların ardından milliler, İskoçya maçının son çalışmasını gerçekleştirdi.