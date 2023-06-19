Sürpriz Arda kararı: Türkiye Galler maçının ilk 11'leri belli oldu

Türkiye Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

FABİO MARESCA YÖNETECEK

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Massimi üstlenecek.

İlk 11'ler;

Türkiye; Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper.

Galler; Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Wilson, Johnson, James, Morrell.

TEK EKSİK VAR

Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarılmıştı.

PUAN DURUMU

Grubun diğer maçında ise aynı gün Ermenistan ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününü de bay geçecek. D Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı yok.

STEFAN KUNTZ'UN 18'İNCİ SINAVI

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 18. maçını Galler karşısında oynayacak. Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 41 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.

GALLER İLE 8'İNCİ RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Samsun'da karşılaşacağı Galler'le 8. kez karşı karşıya gelecek. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 4 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı.

SON MAÇI GALLER KAZANDI

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 16 Haziran 2021 tarihinde karşılaştı. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan karşılaşmayı Galler 2-0 kazanmıştı. Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 7 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.