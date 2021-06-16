Yine olmadı... Millilerimiz Galler'e mağlup oldu

EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takımımız, Galler'e 2-0 mağlup olarak ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Maç öncesinde Galler'in 1 puanı bulunuyor. Ay-yıldızlı ekibimiz ise gruptaki ilk galibiyetini almaya çalışıyor. İki takımda da eksik bulunmuyor.

MİLLİ TAKIM 594. MAÇINA ÇIKTI

A Milli Takımımız, Galler karşılaşmasıyla 594. defa sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 317'si resmi, 276'sı özel 593 maçta biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet aldı, 142 defa berabere kaldı, 225 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 789 gol atarken, kalesinde 846 gol gördü. Bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden ay-yıldızlılar, 593 karşılaşmanın 510'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

6 MAÇIN 3'ÜNÜ GALLER KAZANDI

A Milli Futbol Takımımız, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlılar, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol attı, kalesinde ise 10 gol gördü.

A Milli Takımımızın 11'i: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Kaan, Umut, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan Karaman, Burak.

Galler'in 11'i: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore.

CANLI ANLATIM

91'Burak Yılmaz ile Ben Davies arasında gerginlik yaşandı. Sonrasında ortalık karıştı.

90'Halil Dervişoğlu'nun şutunda top Burak Yılmaz'ın önünde kaldı ama savunma şuta izin vermedi.

89'SON ŞANSLAR; HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR!

88'Galler kornerimizin ardından hızlı çıktı. Harry Wilson sol kanattan topu ortaladı ama ceza sahasında kimse dokunamadı.

87'Hakan Çalhanoğlu korneri kullandı. Merih Demiral'ın kafa vuruşunda Danny Ward gole izin vermedi.

86'Zeki Çelik'ten Burak Yılmaz'a uzun bir top ama savunma uzaklaştırdı. Hakan Çalhanoğlu ortasını yapmak istedi, top kornere çıktı.

85'HAYDİ ÇOCUKLAR, BİR GOL BULALIM! SON 5 DAKİKA!

84'Galler, bizim topla çıktığımız anlarda ceza sahası önünde 10 kişi durarak boşluk bırakmıyor. Ceza sahasının ön bölgesini geçmekte ciddi anlamda zorlanıyoruz.

66'ALLAHIM NELER OLUYOR! Cengiz Ünder ceza sahasına topla girdi. Cengiz Ünder şut açısı aradı ve şutunu çekti. Savunmaya çarpan topa Burak Yılmaz dokundu ama istediğimiz gibi gitmedi.

62'ÜSTTEN DIŞARI! Gareth Bale penaltı vuruşunda topu üstten dışarı attı. HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! BU MAÇI ÇEVİRELİM!

61'Gareth Bale ceza sahasına girmek isterken, Zeki Çelik'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı düdüğü çaldı.

60'OLAMAZ! Galler penaltı kazandı!

54'NET FIRSAT KAÇTI! Cengiz Ünder sol taraftan korneri kullandı. Merih Demiral kafayla topu indirdi. Kaan Ayhan da topu Burak Yılmaz'ın önüne bıraktı. Burak Yılmaz müsait durumda topu dışarı attı.

42'BU GOL OLMADI! Aaron Ramsey karşı karşıya durumda Uğurcan Çakır'ın yanından topu ağlara gönderdi.

36'BRAVO ÇAĞLAR! Gareth Bale kazandığı topla birlikte ceza sahamıza yaklaştı. Çağlar Söyüncü, Gareth Bale'a izin vermedi.

30'YİNE ÇIKARDILAR! Bu kez Çağlar Söyüncü kafayı vurdu ama yine çizgiden çıkardılar.

29'ÇİZGİDEN ÇIKARDILAR! Hakan Çalhanoğlu korneri kullandı. Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda Joseff Morrell topu çizgiden çıkardı.

9' BURAK Yılmaz'la gole çok yaklaştık. Cengiz'in pasında topla buluşan Burak'ın şutu savunmaya çarptı ve kornere gitti.

6' BRAVO UĞURCAN! Aaron Ramsey ceza sahasında Çağlar Söyüncü'den sıryıldı. Karşı karşıya durumda Uğurcan Çakır, Ramsey'e gol izni vermedi! Büyük tehlike atlattık!

2'İlk hücum girişimi bizden geldi! Burak Yılmaz sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, Galler savunması topu uzaklaştırdı.

1'Haydi BİZİM ÇOCUKLAR, dualarımız sizlerle...

1 'Bakü'de maç başladı!