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  4. 31 Ağustos 2018 12:51

Moussa Sow yeni transferi açıkladı !

Fenerbahçe aradığı 10 numarayı sonunda buldu. Sarı lacivertli takım, Lille'in Cezayirli oyuncusu Yassine Benzia'yı transfer etti.

Moussa Sow yeni transferi açıkladı !
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Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımında forma giyen orta saha oyuncusu Yassine Benzia ile anlaşma sağladı. Cezayirli 10 numara, sarı lacivertli takım için İstanbul'a geliyor.

BENZİA TRANSFERİNİ MOUSSA SOW DA MÜJDELEDİ

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Cezayirli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'nın Sarı-lacivertli takım için İstanbul'a geldiği duyurdu.

Sow, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe ve Benzia'yi etiketleyerek, "Evet evet, O geliyor" ifadelerini kullandı.

DHA

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