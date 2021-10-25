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Muslera'nın derbideki hatası saç baş yoldurdu

Muslera'nın derbideki hatası saç baş yoldurdu

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş Galatasaray derbisinde herkesi şoke eden bir pozisyon yaşandı.

Zirve yolunda kritik öne sahip Beşiktaş- Galatasaray maçında ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Cicaldau'nun golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, 39. dakikada Larin'in golüne engel olamadı. Siyah-beyazlıların skora dengeye getiren golü atmasının ardından ise sarı-kırmızılılar Muslera'ya tepki gösterdi.

YENİLEN BİRÇOK GOLDEN MUSLERA'YI SORUMLU TUTTULAR
Yenilen golde Muslera'nın hatası olduğunu savunan Galatasaray taraftarı sosyal medyada Uruguaylı eldivene tepki gösterdi. Taraftarlar, Muslera'nın çok iyi bir kaleci olduğunu ancak bu sezon sarı-kırmızılı takımın yediği birçok golde hatasının olduğunu belirtti.

Etiketler muslera galatasaray beşiktaş
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