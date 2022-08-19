Mustafa Sandal'dan TFF'ye ağır sözler

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılamanın ardından en çok tartışılan konulardan biri mücadelenin hakemi Yasin Kol'un verdiği kararlar olurken, Siyah-Beyazlı camia yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar Yasin Kol'u hiçbir maçlarında istemediklerine yönelik sert bir açıklamada bulunmuştu.

ELİNİ MASAYA VURMASI TEPKİ ÇEKTİ!

Bu açıklamanın ardından konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise konuya dair olarak düzenlenen basın toplantısında elini masaya vurarak, "Hakem atamalarını algoritma yapıyor. 'O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum' sözlerinin karşılığı bizde yok" şeklinde yanıt vermişti.

MAGAZİN DÜNYASINDAN TEPKİ

Mehmet Büyükekşi'nin beden dili özellikle Beşiktaş çevrelerince eleştiri yağmuruna tutulurken, Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Büyükekşi'ye tepki gösterdi.

"PAZARA GİDERKEN ÇARŞI'DAN OLMAYIN"

Mustafa sandal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı "Sayın Mehmet Büyükekşi, Hem bulunduğunuz mevki açısından hem de temsil ettiğiniz kurumun haysiyeti ve tarafsızlığına istinaden konuşurken üslubunuza dikkat etmenizi temenni ederim. Elinizi kolunuzu salladığınız takım ve 25 milyonluk taraftar grubu, yüreğiyle Türkiye'nin en büyük şerefli, haysiyetli ve onurlu grubudur. Siz siz olun pazara giderken Çarşı'dan olmayın. Beşiktaş ile alakalı cümleler kurarken elinize kolunuza hakim olup tarafsızlığınızı korumanız dileklerimle."