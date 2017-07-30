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  4. 30 Temmuz 2017 09:52

Neustadter takımdan ayrılıyor !

Spartak Moskova'nın Fenerbahçeli Neustadter için cazip bir teklifte bulunduğu, bonservis olarak da 3 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

Neustadter takımdan ayrılıyor !
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Sarı-Lacivertliler’in geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Roman Neustadter, Moskova yolcusu...

Rusya Milli Takımı’nda forma giyen ve ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda mutlaka yer almak isteyen 29 yaşındaki savunmacı, Spartak Moskova’nın kendisine yaptığı teklifi kabul etti. Spartak, Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından katılacak. Bunu avantaj olarak gören Neustadter, Rusya Milli Takımı’na da çağrılmak için ülkesine dönmek istiyor. Moskova kulübünün Fenerbahçe’ye 3 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğu öğrenilirken, son kararı teknik direktör Aykut Kocaman verecek.

Sezona golle başladı 

Kjaer’in gideceği dönemde bir de Neustadter’i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Fenerbahçe’nin, Spartak Moskova’nın teklifine nasıl yanıt vereceği merak konusu. Sarı-Lacivertliler ile 2019’a kadar sözleşmesi bulunan başarılı stoper, Sturm Graz maçında galibiyet golünü atmıştı.

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