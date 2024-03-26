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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni gelişme

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni gelişme
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Trendyol Süper Lig'de, 17 Mart Pazar günü gerçekleşen Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanmasına yönelik yapılan itirazın reddedildiği bildirildi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 zanlının avukatları, Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği nezdinde tutuklama kararına itirazda bulundu.

Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.

13 KİŞİDEN 8'İ SERBEST

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler Fenerbahçe Trabzonspor maç Trabzonspor Fenerbahçe derbi
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