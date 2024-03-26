Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni gelişme
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Trendyol Süper Lig'de, 17 Mart Pazar günü gerçekleşen Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanmasına yönelik yapılan itirazın reddedildiği bildirildi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 zanlının avukatları, Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği nezdinde tutuklama kararına itirazda bulundu.
Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.
13 KİŞİDEN 8'İ SERBEST
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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