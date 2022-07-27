Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon olaylı bir şekilde Fenerbahçe'den ayrılarak Alman ekibi Stuttgart'a Transfer olan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi resmen belli oldu.

Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Schork, "Ömer takımımız hücumuna canlılık katacak ve esneklik katacak. Stuttgart'la birlikte Ömer'in bizde seviye atlayacağına ikna oldu. Çünkü bizim Futbol tarzımız Ömer'e uyuyor." dedi.

Magdeburg teknik direktörü Christian Titz ise, "Ömer'in gelişiyle birlikte kadromuz güçlendi ve hücumdaki yetenekli oyuncu yelpazemiz genişledi." ifadelerini kullandı.

ARADIĞINI BULAMADI

Stuttgart formasıyla ligde 4 ve Almanya Kupası'da 1 maçta görev yapabilen Ömer Faruk Beyaz, sadece 79 dakika görev yapabildi. Bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 5 resmi maçta süre alabildi. Ömer Faruk, 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi.

FENERBAHÇE'DEN OLAYLI AYRILMIŞTI

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve büyük umutlar beslenen Ömer Faruk Beyaz sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'den ayrılma kararı almıştı. Teknik direktör Tahir Karapınar döneminde A Takım'la idmanlara çıkan hatta Kadıköy'de Emre Belözoğlu'nun son maçında oyuna girip kaptanlık pazubandı takan genç futbolcu, sözleşmesi biter bitmez Alman takımı Stuttgart'a imza atmıştı.

Fenerbahçe'de o dönem sportif direktör olarak görev alan Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz hakkında "Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez." ifadelerini kullanmıştı.