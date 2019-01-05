Onur Recep Kıvrak: Ben buraya hayatımı verdim

Trabzon’da takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Onur Recep Kıvrak, kendisine çiçek vererek destekçisi olduğunu ifade eden minik bir kız taraftara, “Sosyal medyada gördükleriniz, konuşulanlar kesinlikle doğru değil. Konuşamıyorsun, konuştuğun zaman ceza yersin. Ben buraya hayatımı verdim. Ben buradan gideceğim zaman sadece taraftar hakkını helal etsin, başka kimse de umrumda değil. Siz bana verdiniz, ben de size bir şeyler vermeye çalıştım. Allah razı olsun. Ama bu lekeleme yakışmıyor. 11 yıl oynayan bir oyuncuya bu yakışmıyor. Güzel güzel ayrıl değil mi” ifadelerini kullandı.

