ÖZET İZLE | PSG-Galatasaray maç sonucu: 5-0

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekipte 5. dakikada Paredes'in şutunu Muslera kurtardı. 16'da Icardi'nin attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

3 DAKİKADA 2 GOL GELDİ

Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Lemina'nın sert şutu yandan auta giderken, 4 dakika sonra PSG atağında Mbappe'nin vuruşunu Muslera nefis çıkardı. PSG, 32. dakikada Mbappe'nin asistinde Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 3 dakika sonra Sarabia'nın topu ağlara göndermesiyle devre 2-0 sona erdi.

Paris Saint-Germain ikinci yarıya golle başladı. 47'de Neymar durumu 3-0 yaparken, 63'te sahneye çıkan Kylian Mbappe farkı dörde çıkardı: 4-0.

SON SÖZÜ CAVANI SÖYLEDİ

84'te Cavani penaltıdan attığı golle maçın 5-0 bittiğini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla PSG puanını 16'ya yükseltirken, Galatasaray ise 2 puanla grubu son sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.