ÖZET | Kayserispor - Göztepe maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Göztepe, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Kayserispor - Göztepe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Karşılaşmanın tek golü 70. dakikada Muris Mesanovic'in ayağından geldi. Kayserispor böylelikle son 3 maçında 2. galibiyetini aldı.

Kayserispor bu sonuç ile puanını 19'a yükseltti ve kümede kalma yolunda rakiplerine biraz daha yaklaştı. Kayseri temsilcisi ligde halen son sırada yer alıyor. Göztepe ise bu sonuç ile; 34 puanda kaldı. İzmir temsilcisi Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Göztepe ise; sahasında lider Başakşehir'i konuk edecek.

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

dakikada Göztepe atağında ceza sahası dışında topa sert vuran Napoleoni'nin şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında orta sahada topla buluşan Mesanovic, meşin yuvarlağı Kravets'e verdi. Kravets'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top auta çıktı.

dakikada Emre Taşdemir, rakibi Napoleoni'ye ceza sahası ön çizgisine faul yaptı. Serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mesanovic, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

dakikada Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Mensah'ın kullandığı kornerde top ceza sahası içerisinde sekti. Kale önünde Mesanovic'in dokunuşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

dakikada Göztepe atağında sağ kanattan Gassama'nın ortasına iyi yükselen Kamil Wilczek'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

dakikada Soner Aydoğdu ceza sahası dışından kaleyi gören noktada meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Lung, üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada Kravest'in gelişine yaptığı vuruşta top kaleciden sekti. Pozisyonu iyi takip eden Mesanovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

dakikada Emre Taşdemir'in ortasında topla buluşan Mensah, ceza sahası içerisine kadar meşin yuvarlağı taşıdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mensah topu dışarı gönderdi. KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇ DETAYLARI

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Diego, Kvrzic, Sapunaru, Djedje (Dk. 88 Aksel Aktaş), Campanharo, Mesanovic (Dk. 79 Situm), Mensah, Henrique (Dk. 83 Rienstra), Kravets

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk (Dk. 22 Borges), Berkan Emir, Castro (Dk. 77 Tripic), Soner Aydoğdu, Napoleoni, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Jerome (Dk. 56 Kamil Wilczek)

Gol: Dk. 70 Mesanovic (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Kravets, Dk. 55 Diego, Dk. 83 Henrique, Dk. 89 Aksel Aktaş (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 51 Serdar Gürler (Göztepe)