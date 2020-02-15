  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 15 Şubat 2020 00:58

Polis memuru, Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında görme engelli taraftara maçı anlattı

Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı oynanırken bir polis memuru, görme engelli Beşiktaşlı taraftara maçı anlattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası bu olay, gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Polis memuru, Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında görme engelli taraftara maçı anlattı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli takıma 3 puanı getiren golü 50. dakikada eski Beşiktaşlı Demba Ba kaydetti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Maç sırasında mücadelenin önüne geçen bir olay yaşandı. Bir polis memuru, doğuştan görme engelli Ömer Aydın'a maçı anlattı. Beşiktaşlı taraftarın pozisyon sırasında heyecanlanıp ayağa kalkması dikkatlerden kaçmazken bu video birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar, polis memurunu bu hareketinden dolayı tebrik etti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Beşiktaş , polis memuru , görme engelli taraftar , Ömer Aydın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM