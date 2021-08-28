Radamel Falcao için yeniden harekete geçtiler

İngiliz efsane David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Falcao transferi için yeniden harekete geçti.

Galatasaray’ın yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istediği Kolombiyalı yıldıza geçen yıl da talip olan ancak alamayan ABD ekibi, 2 milyon Euro garanti ücret ve 1 milyon Euro’luk bonus önerisinde bulundu. Görüşmelerin birkaç gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.



Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray’ın yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı Radamel Falcao için İnter Miami yeniden devre ye girdi.

Geçtiğimiz sezon da Kolombiyalı santrforu isteyen ABD kulübü, hem pandemi ortamı hem de futbolcunun eşinin doğum yapacak olması nedeniyle transferi gerçekleştirememişti. 1 yıl aradan sonra yeniden harekete geçen İnter Miami, Falcao’ya yıllık 2 milyon Euro garanti ücret teklifinde bulundu.



Takım bütçesi rahatlayacak

İngiliz futbol efsanesi David Beckham’ın sahibi olduğu İnter Miami ayrıca 1 milyon Euro’ya ulaşan bonus paketi sundu. Yılda 5 milyon Euro garanti para ödediği Falcao’yu göndermek için büyük çaba sarf eden Galatasaray Yönetimi ise bonservis için herhangi bir bedel talep etmedi. MLS’te mücadele eden İnter Miami, Kolombiyalı futbolcuyu ikna ettiği takdirde bu transfer gerçekleşecek ve sarı kırmızılı kulüp, takım bütçesinde önemli bir düşüş sağlamış olacak.

Artık ilk 11'de oynatılmayacak

Galatasaray’da bu sezon 3 resmi maçta toplam 25 dakika forma giyen Radamel Falcao’nun, sözleşmesindeki bonus maddelerinin devreye sokulmaması adına ilk 11’de oynatılmayacağı öğrenildi.



Kolombiyalı futbolcu, her sezon ilk 11’de 5 resmi maça çıkması halinde 500 bin Euro bonus alıyor. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu bugüne dek Galatasaray formasıyla mücadele ettiği 43 karşılaşmada 20 gol attı ve 3 kez asist yaptı.