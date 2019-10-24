Radamel Falcao'nun paylaştığı siyasi mesaj olay yarattı

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya’da yaklaşan seçimlerle ilgili bir paylaşım yaparken gelen tepkiler üzerine videosunu sildi ve konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sözcü'nün haberine göre; Kolombiya’da 27 Ekim’de yapılacak yerel ve bölgesel seçimler öncesinde bir video yayınlayan Falcao, Muhafazakar Parti adaylarından Mauricio Aguilar’a selam gönderip başarılar dilerken Santander’deki hayranlarının bu isme oy vermesini istedi.

Falcao videoda, “Selamlar Mauricio Aguilar, İstanbul’dan selamlar yolluyorum ve seçimlerde başarılar diliyorum. Bu yeni projede Tanrı sizi korusun ve elinizden gelenin en iyisini yapmanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.

¡Ay, Falcao!????????‍♀️ pic.twitter.com/foPX1JFESi

— Johana Fuentes M. (@JohaFuentes) October 24, 2019

Video Aguilar’ın aday olduğu Santander’de büyük yankı uyandırırken birçok kişiden de eleştiri geldi. Twitter’da birçok kullanıcı Falcao’nun bu paylaşımı para karşılığında yaptığı yorumunda bulunurken “Falcao, Aguilar ailesinin ne olduğu hakkında fikri yok. Aguilar ailesinin yolsuzluk ağını umursamıyor gibi” denildi.

Ancak Falcao’nun bu mesajına destek verenler de, yıldız futbolcunun özgür şekilde paylaşım yapabileceğine değindi.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından bir paylaşım daha yapan Falcao, “Seçimlerde hiçbir siyasi adayı desteklemediğimi belirtmek istiyorum. Video sadece bir selamlamaydı, başka bir şey değil” yorumunda bulundu.

Mauricio Aguilar, Santander Hükümeti için yerel anketlerde önde giden isim olarak bilinirken bazı yolsuzluk davaları nedeniyle yargılanan Ivan Moreno ile bağlantısı olduğu iddia ediliyor.

