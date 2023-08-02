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  4. Rakibinin ayağını kıran ünlü futbolcu gözyaşlarıyla sahayı terk etti

Rakibinin ayağını kıran ünlü futbolcu gözyaşlarıyla sahayı terk etti

Rakibinin ayağını kıran ünlü futbolcu gözyaşlarıyla sahayı terk etti
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Fluminense'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Marcelo, girdiği ikili mücadelede rakip takım oyuncusu Luciano Sanchez'in bacağının kırılması sonrası sahayı ağlayarak terk etti.

Arjantin temsilcisi Argentinos Juniors takımının, Brezilya ekibi Fluminense'yi ağırladığı Libertadores Kupası son 16 turu ilk maçında, korkunç bir sakatlık yaşandı.

Futbolseverlerin uzun yıllar oynadığı Real Madrid'den tanıdığı Marcelo, 56. dakikada Sanchez ile beraber topa hamle yaptı. Marcelo'nun, ayağının tabanıyla bastığı Sanchez'in bacağı kırıldı.

Pozisyonun ardından kırmızı kart gören 35 yaşındaki sol bek, gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşma, Argentinos Juniors'tan Avalos'un 14 ve Fluminense'den Xavier'in 87. dakikada attığı gollerle 1-1 sona erdi.

Marcelo, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sahada çok zor bir an yaşadım. İstemeden bir oyuncu arkadaşımın sakatlanmasına sebep oldum. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler Fluminense marcelo ayak kırılması
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