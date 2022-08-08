Rambo Okan'dan Selen Yakıcı'ya büyük itiraf: Beşiktaşlı olmak için şartlarını açıkladı
Fenerbahçe'nin amigosu olarak tanınan Rambo Okan, sosyal medya fenomeni Selen Yakıcı ile bir video çekti.
Fenerbahçe'nin son yıllardaki en bilinen amigosu Rambo Okan, sosyal medya fenomeni Selen Yakıcı ile bir video paylaştı. Rambo Okan, Beşiktaşlı olabileceğini fakat iki şartının olduğunu ifade etti.
1 MİLYON DOLAR + SELEN YAKICI İLE 1 AY BOYUNCA YEMEK
Rambo Okan, 1 milyon dolar ve Selen Yakıcı ile bir ay boyunca yemek yemesi durumunda Beşiktaşlı olacağını belirtti.
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