Real Madrid'den Arda Güler kararı
Real Madrid'de üst üste 3 kez sakatlık geçiren Arda Güler, Villarreal maçının kadrosunda yer almadı.
İspanya La Liga'nın 17. haftasında pazar günü Villarreal ile karşılaşacak olan Real Madrid, mücadelenin maç kadrosunu açıkladı.
Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in Villarreal ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.
BİREYSEL ANTRENMAN YAPIYOR
Sakatlığını atlatan Arda Güler, bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, yıldız oyuncunun ocak ayının başında formasına kavuşacağı ifade edildi.
Real Madrid'in maç kadrosu şu şekilde:
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