Real Madrid'den Dybala için çılgın ücret !

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a satılmasının ardından kadrosuna bir süperstar almayı planlayan İspanyol devi Real Madrid, bombayı patlatıyor. Eflatun- Beyazlılar, Juve'nin Arjantinli yıldızı Paulo Dybala için 180 milyon euroyu (1.4 milyar TL) gözden çıkardı. Eğer Başkent temsilcisi, transferin son gününde (bugün) mutlu sona ulaşamazsa devre arasında yeniden girişimlere başlayacak ve Dybala'yı renklerine bağlayacak.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

24 yaşındaki futbolcunun Juve ile 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Öte yandan Los Galacticos, kadrosuna Lyon'dan eski golcüsü Marcelo Diaz'ı '30 milyon euroya (236 milyon TL) geri alınır' maddesini kullanarak transfer etti.