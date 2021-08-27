Resmen açıklandı! Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, "Ronaldo'nun ayrılması beni hayal kırıklığına uğratmadı. Cristiano seçimini yaptı" dedi.

Cristiano Ronaldo, Juventus'ta antrenmana çıkmadı. İtalyan spor basınında yer alan haberlerde, 36 yaşındaki futbolcunun sabah saatlerinde Juventus'un Continassa Tesisleri'ne geldiği ve burada 40 dakika kadar kaldıktan sonra antrenmana katılmadan tesislerden ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, "Ronaldo'nun ayrılması beni hayal kırıklığına uğratmadı. Cristiano seçimini yaptı" dedi.

Ronaldo, Juventus'ta antrenmana çıkmadı. İtalyan spor basınında yer alan haberlerde, 36 yaşındaki futbolcunun sabah saatlerinde Juventus'un Continassa Tesisleri'ne geldiği ve burada 40 dakika kadar kaldıktan sonra antrenmana katılmadan tesislerden ayrıldığı belirtildi.

MANCHESTER CITY SESLERİ

İtalyan basını, bu gelişmeyi "Veda günü" ve "Ayrılık günü" başlıklarıyla okuyucularına duyururken, Portekizli yıldızın bir sonraki adresinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City olacağını yazdı.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in süreci yönettiği ve yıldız oyuncunun Manchester City'ye transferi için tek engelin Juventus ile sözleşmenin feshi olduğu aktarıldı.

GUARDIOLA RONALDO'YU İSTİYOR

Corriere dello Sport'un haberinde de Cristiano Ronaldo ile Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın bir telefon görüşmesi yaptığı ve deneyimli teknik adamın, yıldız oyuncuyu takımda görme konusunda istekli olduğu kaydedildi.

25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Bu arada Juventus'un, kendileriyle 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ronaldo'nun herhangi bir ücret olmadan gitmesine sıcak bakmadığı, bu nedenle menajer Mendes'in İngiliz takımının en az 25 milyon Euro'luk bir teklif yapması için çalıştığı basına yansıdı.

"RONALDO AYRILMAK İSTİYOR"

Allegri, "Cristiano Ronaldo ayrılmak istiyor. Perşembe günü bana geldi söyledi. 'Bir an önce Juventus'tan ayrılmak istiyorum' dedi. Bu yüzden antrenmanlara çıkmadı. Empoli maç kadrosunda da yer almayacak" açıklamasını yaptı.

Juventus'un hocası, "Cristiano beni hayal kırıklığına uğratmadı. Her şey değişir. Hayatın kuralıdır bu. Herkes gider ama Juventus kalır. Cristiano katkısını yaptı ve şimdi ayrılıyor. Hayat devam ediyor. Juventus'ta büyük yıldızlar oynadı. Juve'de Del Piero, Zidane, Buffon gibi büyük şampiyonlar oynadı ve gitti. Juventus ise yoluna devam ediyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.