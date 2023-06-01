Resmi açıklama geldi; PSG ile Messi yollarını ayırdı

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Messi'nin takımdan ayrıldığını duyurdu.

Fransız ekibi Paris Saint Germain'de (PSG) yıldız futbolcu Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağın açıklandı.

Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'nin durumuyla ilgili kulüpten açıklama geldi.

PSG'nin yeni sezon formalarının tanıtıldığı reklam filminde Messi'nin de yer alması, yıldız futbolcunun takımda kalabileceği yorumlarına neden olmuştu.

Ancak Paris Saint Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı.

Lionel Messi, PSG'nin yeni sezonda giyeceği formanın tanıtımında yer almıştı / Fotoğraf: PSG

Lionel Messi'nin efsanesi olduğu İspanyol ekibi Barcelona'ya dönebileceği iddia ediliyor.

Fransız haber ajansı AFP, PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin Suudi Arabistan takımı Al Hilal ile anlaştığını duyurmuştu.

Al Hilal'in, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'ye yıllık 400 milyon euro önerdiğine dair haberler çıkmıştı.

Lionel Messi'nin babası söz konusu haberleri yalanlamıştı.