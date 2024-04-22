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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe açıklaması: Kalbim duracak gibiydi. Yıllardır maç izlerim ama...

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe açıklaması: Kalbim duracak gibiydi. Yıllardır maç izlerim ama...
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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken maçın ardından açıklama yapan Rıdvan Dilmen "İstifa seslerini duyar gibiyim. Sosyal medya eminim İsmail Kartal'ı istifaya davet ediyordur. Galatasaray'a 'ŞAMP' diyebilirim. Gerisini şu an için koymuyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli kimliği ile tanınan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin aldığı beraberliğin ardından zor anlar yaşadığını söyledi.

"KALBİM DURACAKTI"

Sivasspor'un 90+2. dakikada kazandığı penaltı sonrası aşırı heyecanlandığını söyleyen Dilmen, "Kalbim duracak gibiydi. Yıllardır maç izlerim ama son penaltıyı izleyemedim. Bu maç beni Olympiakos maçından daha çok yaraladı."

"İSTİFA SESLERİNİ DUYAR GİBİYİM"

"İstifa seslerini duyar gibiyim. Sosyal medya eminim İsmail Kartal'ı istifaya davet ediyordur. Galatasaray'a 'ŞAMP' diyebilirim. Gerisini şu an için koymuyorum."

Etiketler Fenerbahçe rıvdan dilmen maç
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