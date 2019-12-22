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  4. 22 Aralık 2019 16:50

Rıza Çalımbay'dan Pato açıklaması

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, 2-2 biten Gençlerbirliği maçı sonrası Brezilyalı yıldız Pato'nun transfer edileceği iddiasıyla ilgili konuştu. Çalımbay, Pato, Sivaspor'a geliyor mu? sorusuna Şu anda kimse yok, bu hafta oturup bakacağız cevabını...

Rıza Çalımbay'dan Pato açıklaması
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Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 2-2 biten Gençlerbirliği maçının ardından Alexandre Pato sorusunu yanıtladı.

"SAKAT SAKAT OYNAYANLAR VAR"

beIN SPORTS'a konuşan Rıza Çalımbay, "Kesinlikle 3-4 transfer lazım bize. İkinci yarı lig asıl o zaman başlayacak. Yönetimimizle konuştuk nereye ihtiyacımız varsa bakacağız ama üst düzey olmayacak, dengeler bozulmayacak" sözlerini kullanırken, "Pato, Sivaspor'a geliyor mu?" sorusuna ise, "Şu anda kimse yok, bu hafta oturup bakacağız" sözleriyle yanıtladı.

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Rıza Çalımbay , Alexander Pato
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