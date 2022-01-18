Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

FIFA Özel Ödülü'ne layık görülen Cristiano Ronaldo törende yaptığı konuşmada "İnsanlar 'Ne kadar daha oynayacaksın?' diye soruyorlar. Ben de 4-5 yıl daha oynayabileceğimi söylüyorum" dedi.

IFA tarafından 2021 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Törende, "Milli Takımlar tarihinde en çok gol atan oyuncu" rekorunu kıran Cristiano Ronaldo'ya, FIFA Özel Ödülü layık görüldü.

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Törene bizzat katılarak kendisine verilen ödülden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Portekizli yıldız, "Gol atarak, kendimi eğlendiriyorum. Küçüklüğümden beri sahaya ne zaman çıkarsam çıkayım, motivasyonum gol atmak olurdu. Bu motivasyonu yakın zamanda kaybedeceğimi de düşünmüyorum. Devam edeceğim. İnsanlar 'Ne kadar daha oynayacaksın?' diye soruyorlar. Ben de 4-5 yıl daha oynayabileceğimi söylüyorum. Vücudunuza nasıl bakarsanız, o da size öyle karşılık verir." ifadelerini kullandı.