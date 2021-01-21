Ronaldo tarihin en golcü futbolcusu oldu

Portekizli futbolcu, takımının ligde Sassuolo'yu 3-1 yendiği maçta profesyonel kariyerinde 759. golünü atarak Josef Bican’ı yakalamıştı. Ronaldo, Napoli karşısında da gol atarak futbol tarihinin en golcü ismi unvanının yeni sahibi oldu.

MESSİ 5. SIRADA

Lionel Messi hali hazırda 719 golle 5.sırada yer alıyor. En golcü futbolcular sıralaması şöyle:

760 - C. Ronaldo

759 - Josef Bican

757 - Pele

743 - Romari

719 - Lionel Messi

Cristiano Ronaldo, Juventus kariyerinde iki kez Serie A şampiyonluğu, iki kez İtalya Süper Kupası'nı kazandı.