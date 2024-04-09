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Sahadan çekilen Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Sahadan çekilen Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
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Süper Kupa maçında sahadan geçilen Fenerbahçe, ''müsabakayı terk etme'' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe,  7 Nisan akşamı 2023 Turkcell Süper Kupa maçında 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 1'inci dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi. 

U19 takımı oyuncuları golü yedikten sonra saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken, soyunma odasına yöneldiler. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları da bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4'üncü dakikada tatil etti.

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, "müsabakayı terk etme" sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'nin de aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Hukuk Müşavirliği’nce 09.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “müsabakayı terk etmeleri” nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3-GÖZTEPE A.Ş.’nin 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.- ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ERZURUMSPOR FK futbolcusu CELAL HANALP ’ın 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 

Etiketler Fenerbahçe PFDK TFF süper kupa
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