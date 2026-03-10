Ahmet Çakar'dan Liverpool - Galatasaray maçı öncesi tartışma yaratan tahmin

  1. Anasayfa
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, bu akşam Liverpool’u konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesi eski hakem Ahmet Çakar’ın "dramatik ve farklı mağlubiyet" tahmini ortalığı karıştırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı bu akşam RAMS Park’ta zirveye çıkıyor. Galatasaray, İngiliz devi Liverpool’u ağırlayacağı kritik mücadeleye hazırlanırken, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’dan dikkat çeken bir maç tahmini geldi.

"Çekirge Bir Sıçrar, İki Sıçrar..."

Beyaz TV ekranlarında maçı değerlendiren Ahmet Çakar, sarı-kırmızılı ekibin daha önce Liverpool ve Juventus gibi dev rakiplere karşı aldığı başarılı sonuçların, bu eşleşmede farklı bir senaryoya evrilebileceğini savundu. Galatasaray’ın bu akşam zorlanacağını öne süren Çakar, "Çekirge bir iki sıçrar, üçüncüsünde sıçrayamaz. Bu futbolun doğal dinamiği," ifadelerini kullanarak tahminini detaylandırdı.

Farklı Mağlubiyet İddiası

Daha önce Galatasaray'ın güçlü rakiplere karşı gösterdiği direnci hatırlatan Çakar, bu kez beklentisinin aksine "dramatik ve acı bir gece" yaşanabileceğini belirtti. Çakar, sarı-kırmızılı ekibin sahadan en az 2-3 farklı bir skorla mağlup ayrılabileceği tahmininde bulundu.

Taraftarlardan Tepki Gecikmedi

Ahmet Çakar’ın bu tahminleri, maç saati yaklaşırken sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medya platformlarında yoğun tepkisine neden oldu. Takımlarının Şampiyonlar Ligi’ndeki güçlü performansına inanan Galatasaraylı futbolseverler, Çakar’ın analizine karşı çıkarak sarı-kırmızılılara güvenlerini dile getirdi.

Bu akşam saat 20.45’te başlayacak olan karşılaşma, Galatasaray’ın Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürmesi açısından kritik bir öneme sahip.

