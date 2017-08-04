Başakşehir'in rakibi Sevilla'yı tanıyalım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele eden temsilcimiz Başakşehir'in rakibi İspanya'nın Sevilla ekibi oldu. Temsilcimiz play-off turu ilk maçına 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşa ise 22-23 Ağustos'ta İspanya'da çıkacak. Tam tarih UEFA tarafından belirlenecek.

10 YILDA 5 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Sevilla, üçü art arda olmak üzere son 10 yılda kazandığı 5 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ile öne çıkıyor. 1905 yılında kurulan Sevilla FC, bu başarılarla Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı unvanına sahip oldu. Kırmızı-beyazlılar 1 kez de UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Teknik Direktör Eduardo Berizzo'nun çalıştırdığı Endülüs ekibi, geçtiğimiz sezon La Liga'yı 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.

FENERBAHÇE'DEN KJAER'İ ALDI MARIANO'YU GALATASARAY'A SATTI

Transfer Sihirbazı olarak adlandırılan Sportif Direktör Monchi'yi Roma'ya kaptıran Sevilla, bu sezon Süper Lig'le yakın transfer ilişkileri kurdu. Fenerbahçe'den Simon Kjaer'i kadrosuna katan Kırmızı-beyazlılar, sağ bek Mariano'yu ise Galatasaray'a gönderdi. Sevilla ayrıca Jesus Navas, Nolito, Corchia, Muriel, Pizarro ve Banega'yı da kadrosuna kattı.

Carrascal, Vitolo, Adil Rami, Iborra ve Cristoforo ise takımdan ayrılan isimler oldu. Sevilla'da ayrıca geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda yer alan Sirigu, Kranevitter, Jovetic ve Samir Nasri'yle de yollar ayrıldı.