Galatasaray maçı sonrası skandal paylaşım

Galatasaray ile Kopenhag arasında dün akşam oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından Kopenhag'ın kalecisi Grabara, skandal hareketi tepki çekti.

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçından önce açıklamalarda bulunmuş ve tüm tepkileri üstüne çekmişti. Karşılaşma sonrası skandal bir paylaşıma imza atan Grabara'nın kullandığı sözler büyük tepki çekti.

Maç öncesi paylaşım yapan Grabara, "Galatasaray taraftarını daha önce duydun mu?" sorusuna "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" sözlerini kullanmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

MAÇ SONRASI SKANDAL PAYLAŞIM

Polonyalı kaleci karşılaşmanın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma büyük tepki gösterdi. UEFA'nın bu skandal paylaşım sonrası oyuncuya soruşturma açması bekleniyor.