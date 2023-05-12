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Şampiyonlar Ligi finali için son karar verildi

Şampiyonlar Ligi finali için son karar verildi
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Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı iddialarına UEFA'dan yalanlama geldi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, finalin planlandığı gibi 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacağı belirtildi.

"FİNAL, 10 HAZİRAN 2023'TE İSTANBUL'DA OYNANACAK"
UEFA'dan yapılan açıklamada, "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?
Daily Mail'in haberinde Türkiye'de yapılacak seçimlerin sonucunda Türkiye'deki siyasi iklime göre UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alabileceği iddia edilmişti.

Etiketler şampiyonlar ligi uefa istanbul
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