Slavia Prag 1-3 Inter (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Inter, Slavia Prag'ın konuğu oldu.dakikada Lautaro Martinez, İtalyan ekibini 1-0 öne geçirirken 37. dakikada Tomas Soucek'in penaltı golüyle Slavia Prag durumu 1-1'e eşitledi.
İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında da uzun süre eşitlik bozulmazken Inter karşılaşmanın son anlarında açıldı.dakikada Romelu Lukaku ile 2-1 öne geçen Inter, 88. dakikada Lautaro Martinez ile durumu 3-1'e taşıdı.
Slavia Prag deplasmanında son dakikalarda bulduğu gollerle kazanan Inter grupta 7 puana yükseldi ve Borussia Dortmund'u yakaladı. Slavia Prag 2 puanda kalırken Inter gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.
Haber3.com'a Google'da abone olun