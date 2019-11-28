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  5. 28 Kasım 2019 02:43

Slavia Prag 1-3 Inter (Maç sonucu)

Çekya ekibi Slavia Prag'ı son dakikalarda gelen gollerle deplasmanda 3-1 mağlup eden Inter gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.

Slavia Prag 1-3 Inter (Maç sonucu)
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UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Inter, Slavia Prag'ın konuğu oldu.

dakikada Lautaro Martinez, İtalyan ekibini 1-0 öne geçirirken 37. dakikada Tomas Soucek'in penaltı golüyle Slavia Prag durumu 1-1'e eşitledi.

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında da uzun süre eşitlik bozulmazken Inter karşılaşmanın son anlarında açıldı.

dakikada Romelu Lukaku ile 2-1 öne geçen Inter, 88. dakikada Lautaro Martinez ile durumu 3-1'e taşıdı.

Slavia Prag deplasmanında son dakikalarda bulduğu gollerle kazanan Inter grupta 7 puana yükseldi ve Borussia Dortmund'u yakaladı. Slavia Prag 2 puanda kalırken Inter gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.

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inter , Slavia Prag
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