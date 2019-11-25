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  5. 25 Kasım 2019 22:41

Zidane: Mbappe ile aşk içindeyim ama şu an rakibimiz

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçı olarak gösterilen Real Madrid-PSG mücadelesi öncesinde Zinedine Zidane ses getiren bir açıklama yaptı. Fransız teknik adam, Kylian Mbappe'ye duyduğu sevgiyi itiraf etti.

Zidane: Mbappe ile aşk içindeyim ama şu an rakibimiz
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Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri Real Madrid ve PSG arasında oynanacak. Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu’nda liderlik yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde İspanyol devinin teknik direktörü Zinedine Zidane, basın mensuplarının karşısına geçti.

MBAPPE'NİN EN İYİ 3 GOLÜ

İsmi sıkça Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe hakkında konuşan Fransız teknik adam, genç yıldıza duyduğu hayranlığı dile getirdi. Zidana, 20 yaşındaki futbolcu hakkında gelen bir soruya ''Onu uzun zamandır tanıyorum ve ilk kez karşılaşmayacağız. Onunla aşk içerisindeyim ama şu anda rakibimiz. Daha fazla bir şey söyleyemem'' ifadelerini kullandı.

İspanyol basınına göre, bu sezon forma giydiği 12 maçta 9 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Mbappe için Real Madrid 400 milyon Euro'ya yakın bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

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