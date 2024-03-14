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Şampiyonlar Ligi'nde 10 yıllık kehanet gerçek oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 10 yıllık kehanet gerçek oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal sahasında Porto'yu 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken karşılaşmanın ardından sosyal medyada bir spor sayfasının 10 yıl önce paylaştığı bir yazı gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Arsenal, Porto'yu eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı. Karşılaşmadan saatler sonra sosyal medyada ortaya çıkan bir paylaşım ise büyük ilgi gördü.

"Arsenal, Martin Odegaard'ı transfer ederse, 2024 Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline katılma şansına sahip olacak" ifadelerinin yer aldığı paylaşımın tarihi futbolseverleri şok etti. Kısa sürede büyük ses getiren paylaşım binlerce etkileşim aldı.

Etiketler Şampiyonlar Ligi'nde 10 yıllık kehanet 10 yıllık kehanet kehanet Arsenal Porto
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