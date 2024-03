Şampiyonlar Ligi'nde 10 yıllık kehanet gerçek oldu

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Arsenal, Porto'yu eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı. Karşılaşmadan saatler sonra sosyal medyada ortaya çıkan bir paylaşım ise büyük ilgi gördü.

"Arsenal, Martin Odegaard'ı transfer ederse, 2024 Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline katılma şansına sahip olacak" ifadelerinin yer aldığı paylaşımın tarihi futbolseverleri şok etti. Kısa sürede büyük ses getiren paylaşım binlerce etkileşim aldı.

If Arsenal do sign Martin Odegaard, they're a shoo-in for the 2024 Champions League quarter finals.