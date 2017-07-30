Sebastian Giovinco Türkiye yolunda !

Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda 10 numara arayışlarında birçok isimle görüşen Antalyaspor, listeye yeni bir yıldız ekledi.

Güney ekibi, ABD ligi takımlarından Toronto forması giyen Sebastian Giovinco’nun peşine düştü. 30 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlayan kırmızı beyazlıların, ABD Ligi’nin 3 ay sonra tamamlanmasını değerlendirmek istediği öğrenildi.

Bu transferde ilk olarak kiralama formülünü devreye sokması beklenen Antalyaspor kurmaylarının, Toronto’nun bu teklife olumsuz yaklaşması halinde sözleşmesi 2019’da sona erecek oyuncu için bonservis pazarlığına oturması bekleniyor.

97 MAÇTA 57 GOL

Juventus altyapısından yetişen İtalyan yıldız, 2015’te transfer olduğu Toronto ile 97 maçta 57 gol ve 34 asistlik performans sergiledi. 1.64’lük oyuncu, devam eden MLS’te bu sezon 16 karşılaşmada 9 gol attı ve 4 asist yaptı.