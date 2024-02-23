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Selahattin Baki'den kura yorumu: Genetik şanssızlığımız sürdü

Selahattin Baki'den kura yorumu: Genetik şanssızlığımız sürdü
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Sarı-lacivertli takım, UEFA Konferans Ligi son 16 Play-Off Turu'nda Belçika'nın güçlü ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den kura değerlendirmesi geldi.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 Play-Off Turu'nda Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Temsilcimiz ilk maçını 7 Mart'ta Belçika'da oynayacak. Rövanş ise 14 Mart'ta Kadıköy'de yapılacak.  

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki kura çekiminin ardından temkinli konuştu. İşte Baki'nin A Spor'a yaptığı kura değerlendirmesi: "Genetik şanssızlığımız yine sürdü. Kurada en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik. Liginde Anderlecht'in önünde, Liverpool'u yenmiş bir takım. Yaş ortalaması 25 olan, dinamik bir ekip. Ancak bunların hiçbiri bizi ürkütmez. Şu anda tek Türk temsilcisi olarak kaldık. Belçika, Hollanda gibi ülkelerde çok taraftarımız oluyor. Hocamızın iyi ders çalışması ile turu geçeceğimize inanıyoruz."

Etiketler Fenerbahçe Selahattin Baki genetik
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