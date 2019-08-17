Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta sezonunun ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Maçın ilk etkili atağı Beşiktaş'tan geldi. 11'de Quaresma şutunu Samassa tokatladı, dönen topu arka direkte Boyd dokundu ama meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

dakikada Yatabare'nin kafa vuruşunu Caner cizgiden çıkarırken, 1 dakika sonra ise Dorukhan'ın sert şutunda kaleci Samassa gole izin vermedi. Dakikalar 30'u gösterdiğinde gol geldi. Ziya'nın sol kanattan ortasına ön direkte ayak koyan Mert Hakan, Sivasspor'u 1-0 öne geçiren isim oldu.

36'da Gökhan'ın ortasında Boyd net pozisyonda golü atamadı ve ilk yarı tek golle sona erdi. İkinci yarıda beraberlik golü için bastıran Beşiktaş, 54'te savunmadan çıkarken Medel'in top kaybı sonrası Yatabare'nin müthiş golüne engel olamadı ve skor 2-0 oldu.

İyice oyundan düşen Beşiktaş karşısında farkı arttırmak için bastıran Sivasspor, 76'da Emre Kılınç'ın füzesiyle durumu 3-0'a getirdi. Arka arkaya gol pozisyonlarına giren ev sahibi ekip önce Emre ardından ise Mert Hakan'la mutlak pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele 3-0 sona erdi.

Demir Grup Sivasspor 3 - 0 Beşiktaş

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş

Demir Grup Sivasspor: Samassa (Dk. 45 Muammer Zülfikar Yıldırım), Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 82 Rybalka), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 69 Dos Santos), Emre Kılınç, Yatabare

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Medel (Dk. 62 Oğuzhan Özyakup), Quaresma (Dk. 62 Umut Nayir), Dorukhan Toköz (Dk. 75 Orkan Çınar), Ljajic, Boyd, Güven Yalçın

Goller: Dk. 30 Mert Hakan Yandaş, Dk. 54 Yatabare, Dk. 76 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ziya Erdal, Dk. 44 Mert Hakan Yandaş, Dk. 64 Cofie, Dk. 70 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45 Boyd, Dk. 45 Ljajic, Dk. 65 Caner Erkin (Beşiktaş)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

6. dakikada Sivasspor'un paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Erdoğan Yeşilyurt'un kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

17. dakikada Yatabare'nin ceza yayı civarından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.

24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Caner Erkin uzaklaştırdı.

25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ceza alanına ortasına arka direkte Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada Dorukhan Toköz'ün kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden etkili vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

30. dakikada Sivasspor golü buldu. Erdoğan Yeşilyurt'un ara pasında sol kanatta Ziya Erdal topla buluştu. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında ön direğe koşu yapan Mert Hakan Yandaş, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

36. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza alanına ortasında, kale alanındaki Boyd yakın mesafeden topu auta gönderdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

51. dakikada Ljajic'in kaleyi karşıdan gören pozisyoda uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

54. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş savunmasında Medel'in kaybettiği topu kontrol eden Yatabare'nin ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

68. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza alanındaki Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun çapraz pozisyondan etkili vuruşunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

76. dakikada ev sahibi ekip skoru 3-0'a getirdi. Emre Kılınç'ın ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

82. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Yatabare'nin pasında sağdan ceza alanına giren Mert Hakan Yandaş'ın çapraz pozisyonda etkili vuruşunda, kaleci Utku Yuvakuran gole izin vermedi.

90. dakikada sağdan ceza alanına giren Orkan Çınar'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig 2019-2020 sezonu ilk haftasında Demir Grup Sivaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi maçına çıktı. Geçen sezonun tamamlanmasının ardından Şenol Güneş'in görev süresinin bitmesiyle Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor karşısında Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Alexis Medel, Ricardo Quaresma, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın 11'ini sahaya sürdü.

RUIZ VE BOYD DA İLK MAÇLARINA ÇIKTI

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Ruiz ve Boyd ilk 11'de şans bulan isimler oldu. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Douglas ile Pedro Rebocho ise yedekler arasında yer aldı. Sezon öncesi sakat oyuncuların çokluğuyla sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta ayrıca Ersin Destanoğlu, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin yedek soyundu. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco ile geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens, Sivas'ta takımlarını yalnız bıraktı.

SİVASSPOR'DA 6 YENİ İSİM SAHADA

Sezon başında yeniden Demir Grup Sivasspor ile anlaşan teknik direktör Rıza Çalımbay, 2019-2020 sezonundaki ilk resmi maçına uzun yıllar formasını terlettiği Beşiktaş karşısında çıktı. Çalımbay, Beşiktaş karşısında, Mamadou Samassa, Goiano Teixeria, Ondele Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç ve Yatabare 11'ini sahaya sürdü. Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transferlerden Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Cofie ve Yatabere ilk kez resmi müsabakada forma giydi. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki sezonun ilk müsabakasında, tribünlerin önemli bir bölümü doldu. Siyah-beyazlı takımın taraftarları, kale arkasında kendileri için ayrılan bölümü doldurarak takımlarını destekledi. Beşiktaş taraftarları, maç öncesi yardımcı antrenör Orhan Ak aleyhine tezahüratta bulundu. Her iki takım da ısınmaya "Cemil Usta sezonunda tüm takımlara başarılar dileriz", maça ise "Afetlere hazır ol" yazılı pankartlarla çıktı.