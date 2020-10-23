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  4. 23 Ekim 2020 08:13

Sivasspor UEFA düellosunu kaybetti

UEFA Avrupa Ligi I grubu ilk maçında İspanyol temsilcisi Villarreal'e konuk olan temsilcimiz Sivasspor, gol düellosuna sahne olan maçtan 5-3'lük mağlubiyetle ayrıldı.

Sivasspor UEFA düellosunu kaybetti
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UEFA Avrupa Ligi I grubu ilk maçında deplasmanda Villarreal ile karşılaşan temsilcimiz Sivasspor 8 golün atıldığı maçta mağlup oldu.

Maçın başlarında 2-0 geriye düşen Yiğidolar, 33. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Villarreal'de 2. golü atan Bacca 37'de penaltı kaçırdı.

Dakika 43'te sahneye çıkan Yatabare skora dengeyi getirdi ve takımlar soyunma odasına 2-2'lik eşitle gitti.

İkinci yarıda da nefes kesen maçın 57'inci dakikasında Foyth takımı Villarreal'i 3-2 üstünlüğe taşıdı. Ardından Max Gradel yeniden skoru eşitledi: 3-3.

Dakika 70'de oyuna giren Paco Alcacer 74 ve 78'inci dakikalarda 2 gol birden atarak skoru 5-3'e getirdi.

Bu sonuçla birlikte I grubunda Villareal 3 puanla zirveye yerleşirken, Sivasspor ilk haftayı puansız kapattı.

Grubun diğer maçında ise Maccabi Tel Aviv, Qarabağ'ı 1-0 yendi.
 

Sivasspor
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