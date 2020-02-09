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  4. 09 Şubat 2020 18:29

Sivasspor'da bir sakatlık şoku daha!

Süper Lig'in 21.hafta maçında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da sakatlık kabusu devam ediyor. Skuletic, Marcelo Goiano ve Emre Kılınç'ın ardından, Başakşehir maçında da Barış Yardımcı da ilk 10 dakikada sakatlanarak kenara geldi.

Sivasspor'da bir sakatlık şoku daha!
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Süper Lig'in 21.hafta maçında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan lider Demir Grup Sivasspor'da sakatlıklar devam ediyor. Yeni transfer Skuletic ve sağ bek Marcelo Goiano'nun ardından Emre Kılınç'ın da maça çıkmadığı Sivasspor'da mücadeleye sağ bek başlayan Barış Yardımcı da ilk 10 dakika içinde sakatlandı ve oyun dışına çıktı.

Oyuna orta saha Claudemir girerken Fatih Aksoy sağ bek bölgesine geçti. Sivasspor'da kırmızı kart cezalısı Isaac Cofie de kadroda yer almıyor.

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