  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 28 Haziran 2019 18:23

SON DAKİKA Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'dan Simon Kjaer ve Eljif Elmas açıklaması

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, transferde adı geçen Simon Kjaer ve Eljif Elmas'la ilgili konuştu. Kjaer için bir teklif yapmadık ama transfer edebiliriz. Eljif Elmas için ise Sevilla ile birlikte başka birçok kulüp de devrede ifadesini...

SON DAKİKA Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'dan Simon Kjaer ve Eljif Elmas açıklaması
A+ A-

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Simon Kjaer haberleri ve Eljif Elmas'ın geleceğiyle ilgili son dakika açıklamaları yaptı.

Kjaer için resmi bir girişimler olmamasına rağmen duruma göre olabileceğini kaydeden Özsoy, "Sevilla'ya bir teklif yaptığımız doğru değil. Resmi bir durum yok. Olabilir mi? Olabilir, ihtimal var. İyi bildiğimiz bir oyuncu. Önce durumuna bakmalıyız ve teknik direktörümüzün ne düşündüğünü, yönetimin ne düşüneceğini görmeliyiz. Kjaer harika bir oyuncu olduğunu bizde oynarken kanıtladı" dedi.

Eljif'i Avrupa'dan isteyen çok kulüp olduğunu da kaydeden yönetici, "Eljif Elmas için Sevilla ile birlikte başka birçok kulüp de devrede." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , simon kjaer , Eljif Elmas , Semih Özsoy
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM